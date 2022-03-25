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MEDYA

Enver Aysever milyonları aşağıladı! Ye sofrasında yemek yiyenlerin çorapların kokusu burnuma geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yer softasında yemek yemesini hazmedemeyen gazeteci Enver Aysever, Bakan Nebati'yi aşağılamak isterken Anadolu'daki milyonları aşağıladı. Ramazan ayında kurulan yer sofralarına da nefretini kusan Enver Aysever, "Adamlar o sofraya oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor" dedi.

Halk TV'den kovulunca Tele 1'de program yapmaya başlayan gazeteci Enver Aysever, Youtube kanalında ilk yayınını yaptı. Aysever paylaştığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memleketi Şanlıurfa’da temaslarda bulunduğu sırada hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanmasıyla ilgili "Herkes nedense ramazan gelmeye başlayınca yer sofrasına da oturmaya başladı. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla, nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor. Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem." ifadelerini kullandı. Aysever sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. 

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