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Enkazın altından 65 saat sonra kurtarılan Elif'in hastaneden ilk görüntüleri

İZMİR'de annesi ve ikiz ablalarının ardından 3 yaşındaki Elif bebek de 65 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı. Elif'in hastaneden ilk görüntüleri geldi.

İZMİR depreminin ardından Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. 

Arama kurtarma çalışmaları sırasından 3 yaşındaki Elif Perinçek'e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, minik kızı kurtarma anlarını anlattı. 

Küçük kızın hastane odasındaki ilk görüntüsüne ise TRT Haber ulaştı.  Elinde oyuncak olduğu görülen Elif, kameralara el salladı.

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