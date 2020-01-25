Enkaz altından sağ kurtulanların sayısı 43 oldu! 19. saatte mucize
ELAZIĞ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazındaki kadın 19 saat sonra sağ çıkarıldı.
Elazığ’da meydana gelen be Türkiye'yi sarsan 6.8'lik depremde enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor...
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AFAD ve UMKE aralıksız çalışıyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Depremin olduğu saatten itibaren devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde Elazığ ve Malatya'daki çöken binalarda 43 kişi sağ olarak çıkarıldı.
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Türkiye'nin birçok noktasından ekipler anında bölgeye sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor.
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