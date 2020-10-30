Enkaz altındaki Günay ile kurtarma personeli arasında yürek burkan konuşma
İZMİR'de yaşanan depremde enkaz altında kalan 15 yaşlarındaki Günay isimli çocuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından 'parmak kamera' ile tespit edildi.
İZMİR'de yaşanan deprem sonrası çalışmalar hız kesmeden sürerken; göçük altında kalan vatandaşlardan yürekleri yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.
Enkaz altındaki Günay ile kurtarma personeli arasında yürek burkan konuşma sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Ayrıca küçük Günay'a ulaşıldığı da öğrenildi.