Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi

Olay, Gaziosmanpaşa Salihpaşa Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aylar önce bir doktorla tartışması üzerine mahkemelik olan Z.Y., 3 gün hapse girdi. Hapisten çıkan Z.Y., karısıyla eniştesi B.Ö.'nün ilişkisi olduğunu öğrendi. Bunun üzerine karısının yanına konuşmaya giden Z.Y.'nin geldiğini öğrenen karısı, Sancaktepe'deki evlerinin camından atlayarak intihar etti. Karısının intiharından sonra tekrar hapse giren Z.Y., yaklaşık 50 gün hapiste yattıktan sonra dün tahliye edildi.