Engin Polat'tan Dilan Polat'a rest! Evden kovdu, sosyal medya çalkalandı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, her paylaşımıyla çok konuşuluyor. Her anını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen ünlü fenomen, bu kez de evi terk etti! Son yıllarda gündemden düşmeyen Polat ailesi bu sefer de evliliklerinde kriz yaşıyor. Son olay, sosyal medyayı çalkaladı. Bakın neler söyledi...
Dilan Polat, bu sefer sosyal medyada eşi Engin Polat ile yaptığı abartılı ve gösterişli paylaşımlarla değil çarpıcı ayrılık iddiaları ile gündeme geldi. Dilan Polat, sosyal medya hesabından arka arkaya aile krizine dair paylaşımlarda bulundu.
Dilan Polat son paylaşımı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. "Ben bacımın evine, bana da iyi gelecektir eminim" ifadelerini kullanan Dilan Polat ayrılık oklarını üzerine çekti.
Bakın Dilan Polat, o üzüntülü anları hangi sözlerle paylaştı...