HABER /  POLİTİKA
ADV İşletmelere sağlam destek...

Engin Özkoç'un TBMM'de kavga çıkaran rezil sözleri: Şerefsiz, kelle...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'şerefsiz', 'vatan haini' gibi skandal ifadeler kullandı. İşte Engin Özkoç'un skandal konuşmasının görüntüleri

Abone ol

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler içeren ifadeler kullandı. Özkoç öğleden sonra da Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp konuşunca AK Partililer sert tepki gösterdi ve Meclis bir anda karıştı. Yumruklar tekmeler havada uçuştu. 

Engin Özkoç'tan basın toplantısında skandal sözler

Engin Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez" demişti.

Genel Kurulu da karıştırdı yumruklar havada uçuştu

Özkoç'un Meclis Genel Kurulu'nda konuşmaya başlaması üzerine AK Parti Millletvekilleri sıralara vurdu. Bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine Meclis Başkanı oturuma ara verdi. Ancak verilen ara işe yaramadı ve milletvekilleri birbirleriyle yumrukladı. 

Başsavcılık Özkoç için soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Esed'den şaşırtan açıklamalar: Türkiye'yle hayati ortak çok müştereğimiz var
Yunan polisinden dayak yiyen Konyalı yaşadıklarını anlattı!
Türkiye-ABD zirvesi sona erdi! Kalın'dan 'Barışçıl ve siyasi çözüm' vurgusu
Rusya lideri Vladimir Putin için koronavirüs önlemi!
Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme! Genç balerin kalbinden bıçaklanmıştı
Galatasaray'ı bekleyen 300 milyonluk problem
ÖNCEKİ HABERLER
E-Devlet'ten önemli bir hizmet daha! Kullanıma açıldı
Düzce'de fındık bahçesindeki otları yakmak isterken kendisi yandı
Bayrampaşa'da dergahtan çıkan gençleri bıçaklayan zanlı yakalandı
Bu sebzeler toprakta değil rafta yetişiyor! Suya ihtiyacı çok az
İdlib saldırısından yaralı kurtulan askerden duygulandıran paylaşım
Miniatürk giriş ücreti 2020 kaç para oldu yeni zamlı tarife
Yorumlar 14 yorum