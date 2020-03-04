POLİTİKA

Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şerefsizsin sözleri olay oldu!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup toplantısında Suriye politikasını eleştirenlere yönelik söylediği sözlere çok sert tepki gösterdi. Özkoçi toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'şerefsizsin, ikiyüzlüsün' sözleri ortalığı karıştırdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup konuşmasında "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözlerine tepki gösterdi. 

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