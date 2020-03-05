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Engin Özkoç ne dedi de olay oldu? Erdoğan için söylediği rezil sözler

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'şerefsiz', 'vatan haini' gibi skandal ifadeler kullandı. İşte Engin Özkoç'un skandal konuşmasının görüntüleri

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler içeren ifadeler kullandı. Özkoç öğleden sonra da Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkıp konuşunca AK Partililer sert tepki gösterdi ve Meclis bir anda karıştı. Yumruklar tekmeler havada uçuştu. 

Engin Özkoç'tan basın toplantısında skandal sözler

Engin Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez" demişti.

Genel Kurulu da karıştırdı yumruklar havada uçuştu

Özkoç'un Meclis Genel Kurulu'nda konuşmaya başlaması üzerine AK Parti Millletvekilleri sıralara vurdu. Bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine Meclis Başkanı oturuma ara verdi. Ancak verilen ara işe yaramadı ve milletvekilleri birbirleriyle yumrukladı. 

Başsavcılık Özkoç için soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Özkoç'un skandal ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

"Özkoç'a maddi ve manevi tazminat açacağız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamaları siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu düzeydeki açıklamalar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik değil, cumhurbaşkanlığı makamını da itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalardır. CHP'nin yürüttüğü siyaset tarzı artık meşru bir siyaset anlayışından fazlasıyla uzaklaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, Türk Ceza Kanununda özel olarak himaye edilmektedir. TCK'da hakaret suçu normalde 125. maddede düzenlenmiştir ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu devlet ve millet aleyhine işlenen suçlar bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalarla ilgili olarak soruşturma yapılıp dava açılması halinde ilgili kişiler TCK 299. maddesine göre yargılanacaktır. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

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