Engin Nurşani'nin oğlu büyüdü! Babasının sazı ile söylediği türkü gözyaşlarına boğdu...
Engin Nurşani'nin oğlu Ayhan Nurşani, babasının sazıyla "Mutlu musun?" türküsünü seslendirdi. Duygusal görüntüler kısa sürede viral olurken, paylaşım Nurşani ailesinin müzik mirasının sürdüğünü bir kez daha gösterdi.
2020 yılında gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Engin Nurşani'nin ardından ailesi, duygusal bir anla yeniden gündeme geldi.
Engin Nurşani'nin oğlu Ayhan Nurşani'nin hem dedesini hem de babasını anımsatan görüntüleri dikkat çekti.
BABASININ SAZIYLA TÜRKÜ SÖYLEDİ
Paylaşılan görüntülerde Engin Nurşani'nin oğlu, babasının sazını eline alarak "Mutlu musun?" türküsünü seslendirdi. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.