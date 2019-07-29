Engin Nurşani'nin hastalığı ne babası yardım istedi Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Oğlumun kurtuluşu için..: Sevenlerine seslenen Aşık Ali Nurşani ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var." ifadelerine yer vermişti.