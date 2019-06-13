Engin Nurşani hastalığı ne son haline bakın! Bir daha türkü söyleyemeyebilir

'Verin Benim Sevdiğimi', 'Gel Desem Gelir Miydin' ve 'Gülom' adlı türküleriyle hafızalara kazanın Aşık Ali Nurşani'nin oğlu olan Engin Nurşani, babasının da zamanında yakalandığı kanserle mücadele etmeye çalışıyor. Gırtlak kanseri teşhisi konulan Engin Nurşani, ameliyat için 200 bin TL bulamazsa sesini kaybedebilir.