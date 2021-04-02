Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Barbaros için yeni gelişme müjdeli haber geldi

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Erhan Ünlütürk gibi isimlerin yer aldığı dönem dizisi Barbaros hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatından kesitlerin sunulacağı Barbaros dizisini bekleyenler için müjdeli bir haber geldi.