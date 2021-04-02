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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Barbaros için yeni gelişme müjdeli haber geldi

Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Barbaros için yeni gelişme müjdeli haber geldi

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu Barbaros dizisi için ortaya çıkan yeni gelişme meraklı izleyiciyi heyecanlardırdı.

Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Barbaros için yeni gelişme müjdeli haber geldi

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Erhan Ünlütürk gibi isimlerin yer aldığı dönem dizisi Barbaros hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatından kesitlerin sunulacağı Barbaros dizisini bekleyenler için müjdeli bir haber geldi. 

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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Barbaros için yeni gelişme müjdeli haber geldi

Son zamanlarda yoğun ilgi gören dönem dizilerine bir yenisi daha eklendi. Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilen Engin Altan Düzyatan Barbaros ile ekranlara muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Barbaros için yeni gelişme müjdeli haber geldi

Yapımcılığını Es Film'in üstlendiği, Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatından tarihsel olaylar ele alınacak. Güçlü oyuncu kadrosu ile merak edilen Barbaros dizisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

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Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Barbaros için yeni gelişme müjdeli haber geldi

Birsen Altuntaş, Twitter hesabından dizinin çekimlerinin bugün (30 Mart) itibari ile başladığını duyurdu.

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