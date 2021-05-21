Engin Altan Düzyatan'ın Barbaros dizisine yeni bomba transferler kadro efsane

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından TRT1 ekranlarına Engin Altan Düzyatan, Barbaros dizisiyle dönüyor. Merakla beklenen dizinin hazırlıkları ise tam gaz devam ediyor. TRT1 bu dizi için oldukça büyük bir bütçe ayırdı. Barbaros dizisinin denizlerde geçen bir öyküye hayat vermesi nedeniyle gemiler inşa edildi.