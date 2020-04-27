Engin Altan Düzyatan'ı hayranları rahat bırakmıyor ATV Kuruluş Osman baskısı
ATV Kuruluş Osman'a gelmesi büyük bir heyecanla beklenen Engin Altan Düzyatan'ın son Instagram paylaşımının altına binbir yorum yapıldı. Diriliş Ertuğrul yıldızının Kuruluş Osman dizisine gelmesi için yapılan baskı devam ediyor.
TRT'de yayımlandığı dönem izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın dizinin devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisine gelmesi hayranları tarafından en çok istenen dilek haline geldi. Düzyatan'ın hayranları hiçbir fırsatı kaçırmadan baskı yapmaya başladı.
Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde de Diriliş Ertuğrul'un müziğinin çaldığı bir sahne yayımlanınca ise Engin Altan Düzyatan'a baskılar arttı. Hatta olay sosyal medyaya taşındı. Düzyatan'ın son iki paylaşımında sakallarını uzatmasını diziye katılacak olmasına yoranlar yorum yağmuruna tuttu.
Engin Altan Düzyatan'ın Instagram'da son paylaşımlarından biri olan bu fotoğrafa hayranları, ''Kuruluş Osman'a bekleniyorsunuz'' gibi birçok yorum yaptı hatta yabancı hayranları aynı isteği ingilizce yazarak dile getirdi.
Düzyatan'ın son paylaşımına ise "Umarım sakalları beklediğimiz şey için uzatıyorsunuzdur" diyen hayranları, hala müjdeli haber beklediklerini dile getirdi.