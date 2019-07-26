Engin Altan Düzyatan'dan samimi itiraflar eşi Neslişah Alkoçlar'a aslında...
Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Neslişah Alkoçlar ile ilişkisinden bahseden Düzyatan, ''Tanıdıktan sonra aşık oldum'' açıklamasıyla çok konuşulacak gibi gözüküyor.
2014 Yılında hayatını Neslişah Alkoçlar ile birleştiren Engin Altan Düzyatan, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda evliliğine ve eşi Alkoçlar'a karşı duyduğu aşka dair samimi açıklamalarda bulundu. Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 yıl boyunca oynayan ve çok beğenilen Düzyatan, kendi oyunculuğu üzerine de konuştu.
Yeni dizisi Kurşun'da bir savcıyı canlandıracak olan Engin Altan Düzyatan, oyunculuğu hakkında, ''Kendimi izlerken çok sert eleştiririm. Gelişmenin yolu da buradan geçiyor. Çünkü oyunculukta her zaman daha fazlası ve iyisi var'' yorumunda bulundu.
Eşi Neslişah Alkoçlar ile çok kısa bir sürede evlilik kararı alarak dünyaevine giren Düzyatan, ''Eşimi tanıdıktan sonra ona aşık oldum. Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik'' açıklamasıyla çok konuşulacak gibi gözüküyor.
Alkoçlar'ın kendisinden çok farklı bir kişiliğe sahip olduğunu ise, ''Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz'' diyerek anlattı.