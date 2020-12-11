Engin Altan Düzyatan'a sevgi seli! Diriliş Ertuğrul'un yıldızı marka elçisi oldu

Son olarak Engin Altan Düzyatan bir şirketin marka elçisi olmak için Pakistan’a gitti. Düzyatan, "Chaudhary Şirketler Grubu"nun marka elçisi olmak üzere anlaşma imzalamak için Lahor'a vardı. Anlaşmanın yarın Lahor’da düzenlenecek basın toplantısıyla imzalanması bekleniyor.