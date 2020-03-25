Engin Altan Düzyatan'a bomba teklif 2 yıl boyunca Türkiye'de olmayabilir
Son olarak FOX TV ekranlarında Kurşun dizisiyle hüsrana uğrayan Engin Altan Düzyatan'a ABD yapımı bir diziden bomba bir teklif geldi. Başarılı oyuncu eğer teklifi kabul ederse iki sene boyunca Londra'da yaşayacak.
Geçtiğimiz sezonlarda TRT 1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle fırtınalar estiren Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'un ardından FOX TV ekranlarında Kurşun dizisinde boy gösterdi fakat Kurşun reyting kurbanı olunca fişi çekildi.
Uzun bir süredir ekranlarda görünmeyen Engin Altan Düzyatan, bu esnada yabancı yapımcıların da dikkatini çekti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi.
Çekimleri Londra ve Los Angeles’ta yapılacak dizi, dünyaca ünlü bir dijital platformda yayımlanacak.
Engin Altan Düzyatan, sıcak baktığı projeye 'evet' yanıtını verirse, eylül ayında ailesiyle birlikte Londra’ya taşınacak. Çekimleri 2 yıl sürecek projedeki tek Türk oyuncu da Düzyatan olacak.