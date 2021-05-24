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Engin Altan Düzyatan yardım bahanesiyle bakın nasıl dolandırıldı savcılığa koştu

Engin Altan Düzyatan yardım bahanesiyle bakın nasıl dolandırıldı savcılığa koştu

Engin Altan Düzyatan, özel kalem müdürü olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Durumu fark eden Düzyatan, soluğu savcılıkta aldı.

Engin Altan Düzyatan yardım bahanesiyle bakın nasıl dolandırıldı savcılığa koştu

Şimdilerde Barbaros dizisi için çalışan Engin Altan Düzyatan ile iş insanı Emre Kural, dolandırıldı. Bir dolandırıcı kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı.

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Engin Altan Düzyatan yardım bahanesiyle bakın nasıl dolandırıldı savcılığa koştu

Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi.

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Engin Altan Düzyatan yardım bahanesiyle bakın nasıl dolandırıldı savcılığa koştu

Sabah'ın haberine göre, daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu. 

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Engin Altan Düzyatan yardım bahanesiyle bakın nasıl dolandırıldı savcılığa koştu

Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi. 

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