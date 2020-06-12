Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman için son sözü söyledi sürpiz var

Açıkcası bir karar verilemiyor: Oyuncu, “Kuruluş Osman devam etti. Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzdenden şimdi öyle bir tasarrufum yok” açıklamasını yaptı.