Engin Altan Düzyatan hayranları ikiye bölündü Kurşun imajı Diriliş Ertuğrul'u özletti
Engin Altan Düzyatan'ın Diriliş Ertuğrul dizisindeki imajından eser kalmadı. Kurşun dizisindeki imajı sosyal medyayı ikiye böldü.
Geçtiğimiz dönem TRT 1 ekranlarında rekor kıran dizi Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan, bu sezon karşımıza FOX TV ekranlarında Kurşun dizisiyle yer aldı. Diriliş'teki oyunculuğu ile herkesi büyüleyen ENgin ALtan Düzyatan, imajıyla da hayranlarını mest etmişti ki Kurşun dizisi o halinden eser bırakmadı.
Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından uzun saçlarından ve sakallarından vazgeçerek imaj değiştiren Düzyatan'ın yeni imajına hayranları bir türlü alışamadı.
Instagram hesabından yeni haliyle yeni bir fotoğraf paylaşan oyuncuya hayranlarından yine birçok yorum geldi.
Engin Altan Düzyatan'ın bazı takipçileri, "Eski sakallı halini hatırlıyorum da, bu çok kötü olmuş" ve "Diriliş'teki sakallı halin daha güzeldi gerçekten" şeklinde yorumlar yaptı.