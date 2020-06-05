Engin Altan Düzyatan hayal oldu ATV Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi için el sıkışıldı

Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan'ı bir arada izlemek için ümitle dizinin ilk bölümünden beri bekleyen hayranları ise her gün sosyal medyada sitemlerini dile getirdi. Engin Altan Düzyatan'ın zaman zaman imajını yenilemesi dahi dizinin hayranlarını harekete geçirdi fakat Kuruluş Osman'da artık Ertuğrul Gazi rolü netlik kazandı.