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Engin Altan Düzyatan Çağatay Ulusoy'un işini kaptı ekranlara TRT 1 dizisiyle dönüyor

Çağatay Ulusoy'un bıraktığı TRT 1 dizisi Barbaros'u Engin Altan Düzyatan kabul etti. Düzyatan’ın Barbaros Hayreddin Paşa rolü kesinleşti.

TRT ekranlarında 5 sezon boyunca yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan, televizyon ekranlarına geri dönüyor. ATV'de Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde rol almayacağı kesinleşen Düzyatan, yeni bir projeye imzasını attı.

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Çağatay bıraktı Engin kaptı

TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmaktan son anda vazgeçen Çağatay Ulusoy'un yerine Engin Altan Düzyatan geçti. Herkes Kuruluş Osman dizisine gelmesini beklerken yeni bir proje ortaya çıktı. 

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Kuruluş Osman hayal oldu

Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'i canlandırması bekleniyordu ki o rol için usta Yeşilçam oyuncusu Tamer Yiğit seçildi. Hayranlarının hayal kırıklığı yaşadığı anda gelen yeni proje haberi ise sevinçten havalara uçurdu. 

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Yeniden imaj değişikliği

Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasıyla sakallarını kesen Düzyatan, yeni rolü için tekrardan sakal uzatmaya başladı.

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