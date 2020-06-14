HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Engelli vatandaşlar için hibe desteği başvuruları başladı! Bakan açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik 2020 yılı 2. Dönem Hibe Desteği başvurularının başladığını duyurdu.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteğine yönelik açıklamalarda bulundu.Bakan Selçuk, 2020 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını, desteği ise 65 bin TL’ye çıkardıklarını duyurdu.

2 bin 291 vatandaşa destek sağlandı
Bakan Selçuk, 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “Bu kapsamda, 2.291 engellimizin kendi işini kurma projesine 96 milyon 944 bin TL hibe desteği sağladık” açıklamasını yaptı.

İşe engel yok
Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:“Bakanlık olarak “iş’e engel yok” diyerek yola çıktık. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler, mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, korumalı işyeri desteğine yönelik projelere destek vereceğiz. Bu desteğin amacı, engellilerimizin kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz.”

Başvurular 17 Temmuz'da sona erecek
Proje sunmak isteyen vatandaşlar www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayınlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri 17 Temmuz 2020 tarihine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rum yönetimi AB'yi yardıma çağırdı! Türkiye güvenliğimizi tehdit ediyor
Çalışanlar dikkat! Mesai ve maaş alacaklarına Yargıtay son noktayı koydu
HDP'nin yürüyüş çağrısı ve korona için 8 ilde giriş çıkış yasağı
Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal'dan kritik uyarılar! Kasım-Aralık ayını işaret etti
CHP'li Özgür Özel çok fena rezil oldu! Gerçekten de 'Bekçi Murtazalar' mı istiyor?
Doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli gelişme! Fiyatlar düşecek
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı: Turuncu listedeki 1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı öldürüldü
8 ilde giriş çıkış yasağı başladı hangi illerde giriş çıkış yasağı var
Almanya'da PKK'dan kızını istedi! Benim gibi çok anne var
Hatay Valiliği'nden Barış Atay açıklaması her yönüyle araştırılıyor!
Bekçilerin yetkileri neler 2020 silah ve kimlik sorma yetkisi var mı?
Babalar Günü sözleri kısa resimli babalar günü duygusal mesajları
Yorumlar