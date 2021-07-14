Engelli kardeşine saldırdı! Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç kızın annesi de fena

Genç kız bu yıl içerisinde birçok kez uyuşturucu bulamayınca krize girip ailesine saldırdı. Defalarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelerek bağımlı kadını alıp tedavi olması için AMATEM’e götürdü ancak her defasında genç kadın AMATEM’den çıkarak eve geri geldi