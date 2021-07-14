Engelli kardeşine saldırdı! Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç kızın annesi de fena
ADANA'da uyuşturucu bağımlısı genç kız, engelli kardeşine saldırdı, sonra da dama çıkıp ortalığı karıştırdı. Annenin de ondan aşağı kalır yanı yoktu...
Olay merkez Seyhan ilçesine bağılı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin A. eşinden boşandıktan sonra engelli kızı G. (26) ve diğer kızı N.M. (28) ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak N.M., 4 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğu için ailenin huzuru kalmadı.
Genç kız bu yıl içerisinde birçok kez uyuşturucu bulamayınca krize girip ailesine saldırdı. Defalarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelerek bağımlı kadını alıp tedavi olması için AMATEM’e götürdü ancak her defasında genç kadın AMATEM’den çıkarak eve geri geldi
Dama çıkıp kendine zarar verdi
Dün de engelli kız kardeş G.M. bağımlı ablasının yine kendilerine zarar verdiğini ileri sürerek polisi aradı. Olay yerine polis geldi ancak bağımlı genç kadın, dama çıkarak bu kez de kendine zarar vermeye başladı.
Bunun üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri de çağrıldı. Aile, genç kadın tedaviyi kabul etmediği için mahkeme kararıyla tedavi ettirme kararı aldı.