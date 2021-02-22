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Engelli hibe desteği başvuruları başladı! Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

Engelli Hibe Desteği başvurularının 2021 yılından itibaren e-devlet üzerinden yapılacağının bilgisini veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bundan sonraki dönemde ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşların rahatlıkla başvurusunu yapacağı bilgisini verdi.

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Bakan Selçuk, Engelli Hibe Desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 65.000 TL’ye kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Bakan Selçuk “Şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden alacağız.” dedi. 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz.” diye konuştu.

Başvurular bugün itibarıyla alınacak

Vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti: Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine Engelli Hibe Desteği başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Kullanıcı dostu ara yüzüyle beraber en hassas gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kolayca başvuru yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistem sayesinde engellilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

Bugün itibariyle başvuruları almaya başlıyoruz. Hayaller engelsizdir diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

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