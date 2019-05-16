Engelli gençler, jandarma oldu

İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, törende yaptığı konuşmasında, "Jandarma Genel Komutanlığı direktifleri doğrultusunda 1 günlük askerlik uygulamasına katılarak, bizleri onurlandırdınız. Sizleri birliğimizde görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Anayasamızın 70'inci maddesinde vatan hizmeti her türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti asker- millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onul vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömür boyu yaşamaktadır