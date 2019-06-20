Engel ortadan kalktı! Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli ile evleniyor

Eski manken Demet Şener, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre yarın iş adamı sevgilisi Cenk Küpeli ile nikah masasına oturacak. Şener, "Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak.