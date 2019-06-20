Engel ortadan kalktı! Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli ile evleniyor
Evlenmesindeki engel ortadan kalkar kalkmaz yeniden evlilik kararı alan Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli ile yarın Kuruçeşme'de dünyaevine giriyor.
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde geçtiğimiz Mart ayında boşanan Demet Şener'in yeniden evlenebilmek için 300 gün şartı koyan iddet müddeti kaldırıldı. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Şener, ikinci kez nikah masasına oturuyor.
Eski manken Demet Şener, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre yarın iş adamı sevgilisi Cenk Küpeli ile nikah masasına oturacak. Şener, "Evlilik kararım inat değil. Evlilik sözleşmesi falan da yok, gayet aşkla evleniyoruz. Bir inatla evlenir mi insan? Ailem ve çocuklarım da nikahımda yanımda olacak.
Nikahta elbette ki gelinlik giyeceğim. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun. Çocuklarım da benimle yaşamaya devam edecek. Daha fazla detay vermek istemiyorum." dedi.
Çift, yarın Kuruçeşme'deki bir otelde nikah masasına oturacak. Çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katılacak.