Enflasyon verisi sonrası dolar/TL 5.79 seviyesine geriledi

Enflasyon Ağustos'ta beklentinin altında gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası dolar/TL kuru 5.7970 seviyesine geriledi.
Dün Türkiye ekonomisinin beklentiden daha az daraldığını gösteren büyüme verisinin ardından 5.83'lü seviyelerden 5.79'a kadar gerileyen, gün boyu da 5.80-5.81 civarında dalgalanan dolar yeni güne 5.82 seviyelerinde başladı.
Dolarda son durum
Tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos'ta % 0.86 artarken yıllık bazda % 15.01'e geriledi. Ağustos enflasyonunun beklentinin altında kaldığını gösteren veri sonrası kur 5.7970 seviyesine geriledi.
Baskı yapan unsurlar
Son dönemde ABD - Çin ticaret savaşlarının riskten kaçışı tetiklemesi kur üzerinde baskıya neden olurken Brexit gelişmeleri ve Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de piyasalara baskı yapan diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.
Dün 6.36-642 bandında dalgalanan euro bu sabah 6.35'te, sepet kur 6.07'de seyrediyor. BIST 100 Endeksi dün % 1.68 artışla 98 bin 342 puandan kapandı, endeks bu sabah da yükselişte.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon Ağustos ayında aylık yüzde 0.86, yıllık yüzde 15.01 oldu.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, cumhuriyet altını bin 895 liradan satılıyor.