Enflasyon verisi sonrası dolar/TL 5.79 seviyesine geriledi

Enflasyon Ağustos'ta beklentinin altında gerçekleşti. Açıklanan veriler sonrası dolar/TL kuru 5.7970 seviyesine geriledi.

Dün Türkiye ekonomisinin beklentiden daha az daraldığını gösteren büyüme verisinin ardından 5.83'lü seviyelerden 5.79'a kadar gerileyen, gün boyu da 5.80-5.81 civarında dalgalanan dolar yeni güne 5.82 seviyelerinde başladı.

Dolarda son durum

Tüketici fiyatları (TÜFE) Ağustos'ta % 0.86 artarken yıllık bazda % 15.01'e geriledi. Ağustos enflasyonunun beklentinin altında kaldığını gösteren veri sonrası kur 5.7970 seviyesine geriledi.

Baskı yapan unsurlar

Son dönemde ABD - Çin ticaret savaşlarının riskten kaçışı tetiklemesi kur üzerinde baskıya neden olurken Brexit gelişmeleri ve Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de piyasalara baskı yapan diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

Dün 6.36-642 bandında dalgalanan euro bu sabah 6.35'te, sepet kur 6.07'de seyrediyor. BIST 100 Endeksi dün % 1.68 artışla 98 bin 342 puandan kapandı, endeks bu sabah da yükselişte.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon Ağustos ayında aylık yüzde 0.86, yıllık yüzde 15.01 oldu.