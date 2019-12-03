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Enflasyon verisi öncesi dolarda son durum

Dolarda gözler enflasyon verisine çevrildi. 3 Aralık günü dolar/TL 5.7432'den işlem görüyor.

Dolar/TL, olumsuz haber ve aykırı veri akışının olmaması nedeniyle son dönemde düşük volatiliteye sahip. 5.75 etrafında dalgalanan kur cephesinde fiyatlanacak en önemli veri ise bugün belli olacak enflasyon verisi.

Dolarda son durum

Enflasyon verileri 

Kasım ayında TÜFE beklentisi AA Finans anketine göre yüzde 0,75, Reuters anketine göre 0.7, Bloomberg HT anketine göre 0.76 olurken yıllık enflasyonun da baz etkisinin terse dönmesiyle yüzde 11 seviyesine çıkması bekleniyor. Enflasyon Ekim ayında yüzde 8.55 ile Aralık 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemişti.

Çıkacak enflasyon 12 Aralık'ta yapılacak PPK toplantısındaki faiz kararı üzerinde de etkili olabilir. TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi ancak ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmayarak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceğini belirtti.

Piyasaları etkileyecek gelişmeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin de izleneceği piyasada ayrıca Cuma günü ABD'de tarımdışı istihdam verisi takip edilecek. Piyasalar ayrıca ABD-Çin ticaret görüşmelerinin seyrini de yakından izliyor.

Altında son durum

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