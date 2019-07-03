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2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti Haberin devamı.
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Enflasyon verileri öncesi dolarda düşük seyir!

Enflasyon verileri öncesi dolarda düşük seyir!

Dolar kuru, baz etkisiyle yüzde 15'li seviyelere inmesi beklenen enflasyon verisi öncesi 5.65 TL altında seyrediyor.

Haziran sonunda çay, şeker ve motorine zam yapılırken, beyaz eşya, mobilya ve otomotivde 30 Haziran’da sona eren KDV ve ÖTV indirimleri uzatılmadı. Diğer yandan alkol ve tütün ürünlerinde de ÖTV ayarlaması bekleniyor.

Hala yüksek

Enflasyon hızlı düşse bile dolarizasyon ve son dönemde gerilese de uzun vadeli enflasyon beklentileri ile risk priminin hala yüksek olduğunu vurgulayan Sezgin, "Bu nedenle TCMB’nin 100 baz puanlık ölçülü bir adımla başlayacağını düşünüyorum. Ayrıca, enflasyon hedeflemesi yönetimin kredibilitesini artırmak için de indirimleri ağırdan alması daha muhtemel" dedi.

Merkez Bankası daha sabırlı olacağını gösterirse...

Enflasyonda kısa vadedeki düşüş potansiyeli belirgin olsa da, yüzde 5 hedefinin çok uzağında olduğunu hatırlatan Sezgin, "Piyasa Temmuz’da 100 baz puanın üzerinde, sene sonuna kadar ise 500 baz puan indirim fiyatlıyor. Eğer TCMB daha sabırlı olacağını gösterirse bundan en olumlu etkilenecek olan Türk lirası ve uzun vadeli tahviller olur" dedi.

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