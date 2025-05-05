Enflasyon sonrası hesaplandı! Hepsine zam geliyor,yeni rakamlar belli oldu 65 yaş aylığı, engelli aylığı, çocuk desteği...

65 Yaş Aylığı 5.237 TL'ye Yükseliyor

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı mevcutta 4.664 TL seviyesindeydi. Ancak dört aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalar bu tutarın Temmuz itibarıyla 5.237 TL'ye yükseleceğini gösteriyor. Nihai artış oranı kalan iki ayın verileriyle netleşecek.