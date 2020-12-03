Enflasyon farkı kesinleşti! İşte memur ve emeklinin ocak zammında son durum

TÜİK'in açıkladığı verilerle Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Haliyle çalışma hayatının çok büyük bir bölümünü kapsayan memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranına kilitlenmiş durumda... Peki, bugünkü enflasyon rakamlarına göre yeni yılda beklenen maaş zammı ne olacak? İşte 2021 memur ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak zammı ile ilgili güncel durum ve bilinmesi gereken tüm detaylar...