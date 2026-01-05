Enflasyon açıklandı! Son dakika memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Memur ve emeklinin 2026 Ocak zammını kesinleştiren asgari ücret TÜİK tarafından son dakika olarak duyuruldu. TÜİK verilerine göre Aralık 2025 enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Merkez Bankası anketi göz önüne alındığında Kasım ayı gibi Aralık ayı enflasyonunu da TÜİK beklentinin altında açıkladı. Bu rakamla birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklileri ise, yüzde 18,60 oranında maaş farkı alacak.

Kasım ayı enflasyon rakamında sürpriz yapan TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini de beklentinin altında açıkladı. Son dakika verilerine göre Aralık 2025 enflasyonu aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Merkez Bankası anketinde Aralık ayı enflasyonu için beklenti aylık yüzde 1.08, yıllık yüzde 31.15 olmuştu. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonu ile emekli ve memurun 2026 zammı da kesinleşti.

Emekli zam oranı ne kadar oldu?

TÜİK beklenenden daha düşük veri açıkladığı için emekli ve memurun zam oranı hesaplanandan daha aşağıda kaldı. Emeklinin zam oranı için tahminler yüzde 12.3 olacağı yönündeydi.

Enflasyon yüzde 1'in altında çıkınca SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

TÜİK'in son verisiyle birlikte en düşük emekli aylığı da kesinleşti. Ocak 2026'da en düşük emekli aylığı 18 bin 938 lira oldu. Buna refah payı eklenip eklenmeyeceği belirsiz. Ankara'dan gelen sinyaller ekonomi yönetiminin refah payı eklenmesine sıcak bakmadığı yönünde.

Memur ve memur emeklisi zam oranı

Aralık ayı enflasyonu ile memur ve memur emeklilerinin zammı da kesinleşti.

Memur ve memur emeklisi yüzde 18,60 oranında maaş farkı alacak.

Aralık 2025 enflasyon verisi detayları

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE yıllık yüzde 31,66

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

ÜFE yıllık yüzde 27,67

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,67 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,36 artış gösterdi.