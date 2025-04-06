Enes Güran'ın telefon ve internet kayıtları çıktı! Narin'in öldürüldüğü gün neler yapmış?

Cinayetle ilgili olarak Enes Güran'ın telefon ve internet kayıtları, sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir raporla gün yüzüne çıktı. Avukatı Akbilek, Enes’in özellikle Instagram’daki aktivitelerine dikkat çekerek, "21 Ağustos 2024'teki hareketliliği, saat 15:00'te uyandığını, telefonla birkaç görüşme yaptıktan sonra köye doğru evden ayrıldığını gösteriyor. Ayrıca, saat 16:00'dan sonra Instagram’da gezindiği gözlemlenmiş.