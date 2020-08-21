Enes Batur'un arabasını gören bir daha dönüp baktı yeni sevgilisiyle yakalandı
Fenomen Enes Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer'le Nişantaşı'nda yakalandı, Batur'un arabası ise sevgilisinden daha çok dikkat çekti.
YouTube'da yayımladığı videolardan kazandığı parayla geçtiğimiz sene bir film yapan fenomen Enes Batur, o filmin reklamı için oyuncu Damla Aslanalp ile sahte bir düğün töreni düzenleyerek evlendiğini söylemişti. Şimdilerde ise Enes Batur, yeni sevgilisiyle adından söz ettiriyor.
Enes Batur Sungurtekin, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi fakat yeni sevgilisinden ziyade Batur'un yeni arabası dikkatleri üzerine çekti. Yeni bir aşka yelken açan Batur, Ecenaz Üçer ile bir alışveriş merkezinden çıkarken kameralara takıldı.
Nişantaşı'nda Enes Batur'un yeni satın aldığı arabayı görenler bir daha dönüp baktı. BAtur'un arabasının fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten.
Snob Magazin'in haberine göre, genç fenomenin yeni aracının 1 milyon 350 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.