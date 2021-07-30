Enes Batur'dan tepki çeken yangın paylaşımı: Her fav 2 fidan...

Turizm merkezleri başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde başlayan ve 21 noktada devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yanan bölgelerdeki ağaçlar için harekete geçen birçok ünlü isim harekete geçti. Ünlü fenomen Enes Batur da bu isimlerden biri oldu ancak paylaşım yöntemi çok tepki çekti.