Enes Batur'dan tepki çeken yangın paylaşımı: Her fav 2 fidan...
MANAVGAT'ta başlayıp Marmaris, Bodrum-Milas, Didim gibi turizm noktalarını saran ve başka bölgelere de sıçrayan orman yangınlarının Türkiye'yi üzüntüye boğduğu bugünlerde bazı paylaşımlar sosyal medyayı birbirine katıyor. O paylaşımlrdan biri de ünlü fenomen Enes Batur'dan geldi.
Turizm merkezleri başta olmak üzere Türkiye'nin genelinde başlayan ve 21 noktada devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yanan bölgelerdeki ağaçlar için harekete geçen birçok ünlü isim harekete geçti. Ünlü fenomen Enes Batur da bu isimlerden biri oldu ancak paylaşım yöntemi çok tepki çekti.
"Her 100 FAV için 2 fidan dikiyoruz"
Batur Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Ülkemizin geleceği için fidan bağışını, yapabilen yapamayan herkes adına yapmak istiyorum. Bu tweetin alacağı her 100 FAV için 2 fidan dikiyoruz" dedi.
Deniz Akkaya'dan tepki!
Batur'un bu paylaşımı Deniz Akkaya'yı rahatsız etti. Akkaya bu paylaşıma "Geçen günlerde ne güzel işler yaptın oldu mu şimdi bu?" diyerek tepki gösterdi.
Enes Batur kimdir?
Enes Batur Sungurtekin (d. 9 Nisan 1998, Antalya), Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcı. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, Vlog ve challenge türü videolar çekmektedir.