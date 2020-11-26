Enes Batur kaza anını ve yaşadıklarını anlattı: 'Ölecek miyim?' diye düşündüm
Geçtiğimiz günlerde trafik kazazı geçiren ve ölümden dönen Enes Batur, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Etiler'de lüks aracıyla trafik kazası geçirdi. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi.
22 yaşındaki Enes Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası şok geçiren Batur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. YouTuber, "Takla attığım sırada 'Acaba ölecek miyim?' diye düşündüm. Sağlıktan değerli hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.
İşte Enes Batur’un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
- Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir olay yaşadım. Korona atlattım ama şunu anladım; sağlıktan değerli, sevilmekten daha değerli hiçbir şey yok.
- Zor günün geldiğinde yanında iyi dostlar barındırabilmek kadar değerli hiçbir şey yok. Şükür ki yine aranızdayım, sağlığım yerimde. Böyle bir kazadan hiçbir yara almadan kurtulabilmek çok ilginç. Neler yaşadığımı şimdi anlatacağım.