Enes Batur kaza anını ve yaşadıklarını anlattı: 'Ölecek miyim?' diye düşündüm

İşte Enes Batur’un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

- Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir olay yaşadım. Korona atlattım ama şunu anladım; sağlıktan değerli, sevilmekten daha değerli hiçbir şey yok.