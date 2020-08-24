Enes Batur arabasının ardından evine yaptırdığıyla ağızları açık bıraktı sınır tanımıyor

Yeni bir aşka yelken açan Batur, Ecenaz Üçer ile bir alışveriş merkezinden çıkarken kameralara takıldı. Nişantaşı'nda milyonluk aracı görenler ise ne Enes Batur'a en de sevgilisine dikkat etti. Herkes Batur'un arabasına baktı.