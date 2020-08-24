Enes Batur arabasının ardından evine yaptırdığıyla ağızları açık bıraktı sınır tanımıyor
Geçen gün yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile yakalanan fakat arabası sevgilisinden daha çok dikkat çeken Enes Batur, yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı.
YouTube'da oyun videoları çekmesiyle ünlenen ardından durdurulamayan Enes Batur artık paraya para demiyor. Batur, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle yakalandı fakat sevgilisinden çok yeni arabası herkesin dikkatini çekti.
Yeni bir aşka yelken açan Batur, Ecenaz Üçer ile bir alışveriş merkezinden çıkarken kameralara takıldı. Nişantaşı'nda milyonluk aracı görenler ise ne Enes Batur'a en de sevgilisine dikkat etti. Herkes Batur'un arabasına baktı.
Batur son olarak ise yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı. Instagram hesabından pisti gösteren bir paylaşım yapan Batur, ''Geriye bir helikopter almak kaldı'' dedi. Batur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Öte yandan genç fenomenin yeni aracının 1 milyon 350 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.