Enerjisi ve fit haliyle gençlere taş çıkaran Ajda Pekkan 80 yaşında! İşte çok özel kutlama...
Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, 80. yaş gününü kutladı ve kendisine gelen doğum günü mesajları için sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Ajda Pekkan doğum gününü kardeşi Semiramis Pekkan ile kutladı. Bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Pekkan, hayranlarından gelen sevgi dolu mesajlar için 'Varlığınız ve sevginiz benim için en değerli hediye' ifadelerini kullandı.
KARDEŞİYLE KUTLAMA ANLARINI PAYLAŞTI
Ajda Pekkan, doğum gününde kardeşi Semiramis Pekkan ile birlikte kutlama yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.