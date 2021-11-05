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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'tasarruf' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'tasarruf' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 4 yılda enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla 1,2 milyar dolarlık yıllık tasarruf elde edildiğini belirtti. Dönmez, ''Enerjide kendi kendine yeten ülke olma vizyonuyla çalışmalarımızı planlıyor ve yürütüyoruz'' dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa'da Mimar Mühendisler Grubu ile programda bir araya gelerek konuşma yaptı.

Dönmez, ''Enerjide kendi kendine yeten ülke olma vizyonuyla çalışmalarımızı planlıyor ve yürütüyoruz'' dedi. Dönmez şöyle devam etti:

"Son 4 yılda enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla 1,2 milyar dolarlık yıllık tasarruf elde ettik. Diğer yan sektörleri de hesaba kattığımızda bu rakam toplamda 3,6 milyar dolara ulaşarak büyük bir katma değer sağlandı"

Ayrıntılar gelecek...

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