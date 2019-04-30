Endonezya'nın hızla suya batan başkenti taşınıyor

Daha önce de gündeme geldi

Endonezya 1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana, başkentin değiştirilmesi gündemdeydi. 2016'da yapılan bir araştırmaya göre, dünyada trafiğin en kötü olduğu şehir Cakarta. Trafiğin bu durumu, ülke ekonomisini yılda yaklaşık 6,8 milyar dolar (40,460 milyar TL) zarara sokuyor.