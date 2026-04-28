Endonezya'da tren kazası felaketi ölü sayısı arttı

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde iki trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Antara News'in haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, dünkü kazanın yaşandığı Batı Java bölgesindeki Bekasi kentinde hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Subianto, olaya ilişkin soruşturmanın ivedilikle başlatılacağını açıkladı.

Yetkililer, kaza sonucu can kaybının 14'e, yaralı sayısının da 84'e yükseldiğini bildirdi.

Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, dün Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

