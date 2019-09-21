Endonezya'da 40 milyon kişi tehlikede! Orman yangınları nedeniyle hava kirliliği 23 kat arttı

Orman yangınlarının nedeni

1990'lı yıllardan bu yana Endonezya ve Malezya'da her yıl çıkan orman yangınlarına en çok, ormanlık bölgeleri ekilir hale getirip tarım faaliyeti yapmak isteyen çiftçilerin sebep olduğu belirtiliyor. Çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakma amacıyla yaktığı ufak ateşler, mayıs ve eylül arasında yaşanan kurak mevsimin de etkisiyle hızlıca yayılabiliyor.