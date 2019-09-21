Endonezya'da 40 milyon kişi tehlikede! Orman yangınları nedeniyle hava kirliliği 23 kat arttı
Endonezya'da bir aydan fazladır devam eden orman yangınları, Güneydoğu Asya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin sağlığını olumsuz etkiliyor. Yangınlardan çıkan dumanın kirlettiği hava hava kirliliği indeksini "aşırı sağlıksız" ve "riskli" seviyelere yükseltti.
Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyi ile Malezya'nın güney bölgelerinde bir aydan fazladır etkisini gösteren orman yangınları, Güneydoğu Asya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin sağlığını olumsuz etkiliyor. Orta Kalimantan eyaletinin başkenti Palangkaraya'da hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güvenilir eşik olarak kabul ettiği PM2,5 oranı yaklaşık 23 katı olan 570'e ulaştı.
Rüzgarın etkisiyle Endonezya'dan Malezya'nın güney ve orta kesimlerine yayılan duman bulutlarının yol açtığı hava kirliliği gündemi meşgul ediyor. Duman bulutu ve hava kirliliği, iki ülkede günlük hayatı olumsuz etkilerken ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.
Malezya hükümeti son iki haftadır "bulut tohumlama" adı verilen yapay yağmur tekniğiyle duman bulutlarının etkisini azaltmaya çalışırken Endonezya makamları ise orman yangınlarını söndürmek için 30 bin personelini seferber etti.
Orman yangınlarının nedeni
1990'lı yıllardan bu yana Endonezya ve Malezya'da her yıl çıkan orman yangınlarına en çok, ormanlık bölgeleri ekilir hale getirip tarım faaliyeti yapmak isteyen çiftçilerin sebep olduğu belirtiliyor. Çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açma ve anız yakma amacıyla yaktığı ufak ateşler, mayıs ve eylül arasında yaşanan kurak mevsimin de etkisiyle hızlıca yayılabiliyor.