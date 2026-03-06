Endonezya, İran’da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlıyor

Endonezya’nın İran’da bulunan vatandaşlarını gönüllülük esasına dayalı kademeli olarak tahliye etmeye başlayacağı bildirildi.

Jakarta Globe gazetesinin Endonezya Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Endonezya ilk etapta İran’da bulunan 32 vatandaşını tahliye edecek.

Gönüllülük esasına göre olacağı belirtilen tahliyelerin ilk kısmının Azerbaycan üzerinden gerçekleşmesi ancak güzergahın sahadaki duruma göre belirlenmesi bekleniyor.

İran'da çoğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 329 Endonezya vatandaşının bulunduğu ve bunların önemli bir kısmının Kum kentinde yaşadığı belirtiliyor.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.