Ender Uslu kimdir hayatını kaybetti ünlü radyocunun ölümünü Nihat Sırdar duyurdu
Duayen radyocu olarak anılan Ender Uslu, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi, Nihat Sırdar duyurdu. Ünlü radyocunun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
Türkiye'de özel radyoculuğun en önemli isimlerinden biri olan Ender Uslu, bu sabah hayatını kaybetti. Ender Uslu'nun ölümünü radyo programcısı Nihat Sırdar duyurdu. 69 yaşındaki Uslu, son olarak Kafa Radyo'nun yöneticiliğini yapmaktaydı.
Duayen radyocunun ölümünü Nihat Sırdar, yaptığı şu paylaşım ile duyurdu:
"Ustamızı, abimizi kaybettik. Ender Uslu artık yok.
Konuşacak takat da yok, affedin.
Ne alçak bir yılmışsın be 2020..."
Öte yandan Ender Uslu, 2014 yılında geçirdiği bir kalp krizi ile sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti.
Peki, Ender Uslu kimdir?
1951 yılında Bodrum’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümü mezunu. Mesleğe 1973 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde başladı. Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet, Sabah gazeteleri ile AA, TRT ve Show Radyo’da çalıştı.