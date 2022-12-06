Ender Saraç'ın yasak aşkı ünlü astrolog Aygül Aydın mı? Benan Saraç'tan şok fotoğraf ve paylaşımlar

Ender kendine gel yavrum

Benan Saraç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor."