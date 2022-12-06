Ender Saraç'ın yasak aşkı ünlü astrolog Aygül Aydın mı? Benan Saraç'tan şok fotoğraf ve paylaşımlar
Ekranların en tanınmış doktorlarından Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç'tan eşine 'ünlü astrologla yasak aşk" suçlaması geldi. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne yalnız katılan Benan Saraç, Ender Saraç'ın astrolog Aygül Saraç'la geceye katılması üzerine "adam olmayı öğreneceksin" deyip saydırdı...
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin gecesinde yaşananlar gündemden düşmüyor. Doktor ve yazar Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, ödül gecesine kendisi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılan Ender Saraç'ın fotoğraflarını paylaşarak, Astrolog Aygül Aydın ile yasak ilişki yaşadıklarını iddia etmesi sosyal medyayı salladı.
Doktor ve yazar Ender Saraç, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılması gündeme bomba gibi düştü. Benan Saraç, sosyal medya hesabından kendisini aldattığını iddia ettiği Ender Saraç'ın fotoğraflarını paylaşarak sert sözlerle yüklendi.
Ender kendine gel yavrum
Benan Saraç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor."
Adam olmayı öğreneceksin
"Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi! Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepkisini gösterdi.