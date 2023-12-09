Ender Saraç cinsel istismar için montaj dedi Bakanlık'tan açıklama geldi

Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirildiğini duyururken, psikososyal destek sürecinin de başlatıldığını bildirdi. Saraç ise iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Ünlü doktor, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor.” dedi.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Saraç’ın çocuğunun rehber öğretmenine anlattıklarının yazılı hali olduğu iddia edilen bir rapor yer aldı.

İnfial yaratan rapora ilişkin konuşan Ender Saraç, iddiaları kesin bir dille reddetti, yaşananların eşiyle boşanma sürecinden kaynaklandığını savundu.

Habertürk’e konuşan ünlü doktor, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor.” dedi. Saraç, oğlunun Çocuk İzlem Merkezi’ne verdiği ifadede iddialarını geri çektiğini söyledi.

Saraç’ın avukatı da iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Saraç’ın avukatı, “Henüz ergenlik çağına adım atmaya hazırlanan bir evladın, bir annetarafından haksız menfaat elde etmek amacıyla boşanma davasına malzeme edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklama yaptı

İddialar üzerine Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık, anne ve çocukla görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi, psikososyal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığının göz önünde bulundurularak yayın yasağı talep edildiği kaydedildi.