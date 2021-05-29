DJ'lik basamaklarını tek tek çıkmayı hedefleyen ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerleyen Ender Demir, ''Pandemi nedeniyle evde kaldığımız dönemde kendimizi geliştirebiliriz.'' dedi.

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Daha önce yapmış olduğu Single’leri ve Albümler ile adından çok kez bahsettiren genç DJ Ender Demir, pandemi döneminde evde kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz yönünde önemli konulara değindi.

Korona virüs nedeniyle vatandaşların evde geçirdiği sürede kendilerini geliştirebileceğini ifade eden DJ Ender Demir, ''Sosyal bir toplum olmamıza rağmen müzik dinlemeyi ve film izlemeyi ihmal ediyoruz. Aslında yaşanılan bu süreç bizim için bir avantaja dönüşebilir. Evde olma süreci ile kendimizi geliştirebiliriz. Devletin aldığı tedbiri kişisel gelişimle aydın bir insan olarak daha iyi anlayabiliriz. Çünkü; alınan her tedbir bizim kendimiz için alınan tedbirler. Müzik dinlemeyi ve film izlemeyi tavsiye ediyorum. Yapılacak etkinlikler, güncel sorunlardan uzaklaşıp kendi içimize dönmemize de yardımcı olacak" dedi.

Evde ne yapılabilir?

Kendisine "evde ne yapılabilir?" sorunun sürekli sorulması üzerine tavsiye müzik ve film derlemesi yaptığını anlatan Ender Demir, "DJ, olmanın verdiği etki ile sosyal medya üzerinden evde kalma sürecinde yapılacaklar ile ilgili sorular geliyor. Özellikle dinlenmesi gereken müzikler noktasında sorular var. Gelen sorular üzerine derleme yapma düşüncesine kapıldım" diye konuştu.

Mesafe ve maske uyarısı

Ender Demir, sözlerine "Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan DJ Ender Demir tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.

Ender Demir kimdir?

7 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ender Demir eğitim hayatını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamamladı. Sosyal medyayı aktif kullanıp sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Pandemi sürecinde müzik dinlenmesi gerektiğini dile getiren Ender Demir. Şu aralar altıncı albümünü temmuz ayında tüm dijital müzik platformlarında ücretsiz dinlenmeye sunulacağını duyurmuştu. Ender Demir, daha önce de üç Single ve beş tane albümü tüm hayranlarının dinlenimine sunmuştu.