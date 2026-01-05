BIST 11.576
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.122,22
HABER /  EKONOMİ

ENAG açıkladı! Aralık ayı enflasyonu belli oldu

Milyonlar yılın son enflasyon verisini bekliyor. ENAG'ın verilerine göre aylık enflasyon yüzde 2,11 yıllık ise yüzde 56,14 oldu.

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2025 yılının son enflasyon verisini açıkladı. 

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 2,11 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 56,14 olarak gerçekleşti.

ENAG kasım ayında aylık bazda yüzde 2,13, yıllık yüzde 56,82 olarak açıklamıştı.

TÜİK'in enflasyon verisi bekleniyor. TÜİK, kasımda enflasyonu aylık 0,87, yıllık 31,07 olarak açıklamıştı.

